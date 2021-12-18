Продовжує бити рекорди: зірка "Баварії" перевершив досягнення легендарного Мюллера

Левандовскі забив 43 гола у чемпіонаті Німеччині

В рамках 17-го туру чемпіонату Німеччини мюнхенська "Баварія" з рахунком 4:0 розгромила "Вольфсбург".

У цій грі лідер мюнхенського клубу Роберт Левандовські відзначився голом наприкінці гри.

Польський нападник забив свій 43-й гол у Бундеслізі у 2021-му році. Таким чином він побив легендарного німецького футболіста Герда Мюллера та вийшов на перше місце в історії чемпіонату Німеччини за кількістю голів за календарний рік.

На рахунку Мюллера 42 голи, які він забив у 1972 році.

Зазначимо, що загальний показник забитих голів у польського форварда за цей період досяг позначки 69 успішних пострілів, завдяки чому він зрівнявся з показниками Кріштіану Роналду зразка 2013 року.

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