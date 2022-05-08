Продовжує очолювати медальний залік: Україна виграла 6 нагород у шостий день Дефлімпіади

Продовжує очолювати медальний залік: Україна виграла 6 нагород у шостий день Дефлімпіади

Українська команда продовжує вражати своїми успіхами на Дефлімпіаді-2021 - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху, що тривають у бразильському Кашіас-ду-Сулі.

У шостий день змагань, які були перенесені на 2022 рік через пандемію коронавірусу, збірна України поповнила свою медальну скарбничку ще 6 нагородами.

В активі українців по дві золоті, срібні та бронзові нагороди.

Володарями золотих нагород стали Олексій Коломієць (плавання, брас, 200 м) та Яна Мельник, Дмитро Левін, Дмитро Плахотнік, Ганна Андросович у мікст естафеті в спортивному орієнтуванні.

"Срібло" у плаванні здобули Владислав Гриценко (200 метрів, брас) та естафета 4х100 метрів комплексним плаванням (Валерія Верниба, Ірина Терещенко, Аніта Махник, Дар’я Тарасенко).

Бронзові нагороди завоювали Олександр Костик та Віолета Ликова у кульовій стрільбі (пневматична гвинтівка, мікст) та Аніта Махник у комплексному плаванні на 400 метрів.

Загалом в активі "синьо-жовтих" вже 64 медалі: 31 золота, 15 срібних та 18 бронзових. Наша збірна продовжує очолювати медальний залік.

Усі медалі України у шостий день Дефлімпіади-2021

"Золото":

Яна Мельник, Дмитро Левін, Дмитро Плахотнік та Ганна Андросович (спортивне орієнтування, спринт, мікст);

Олексій Коломієць (плавання, 200 м, брас).

"Срібло":

Владислав Гриценко (плавання, 200 м, брас);

Валерія Верниба, Ірина Терещенко, Аніта Махник та Дар’я Тарасенко (плавання, естафета 4х100 м, комплекс).

"Бронза":

Олександр Костик та Віолета Ликова (кульова стрільба, пневматична гвинтівка, 10 м, мікст);

Аніта Махник (плавання, 400 м, комплекс).

Нагадаємо, що україський важкоатлет Максим Домбровський виграв дві золоті медалі на юніорському чемпіонаті світу, який триває у грецькому Геракліоні.

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