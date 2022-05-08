Продовжує очолювати медальний залік: Україна виграла 6 нагород у шостий день Дефлімпіади

Українська команда продовжує вражати своїми успіхами на Дефлімпіаді-2021 - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху, що тривають у бразильському Кашіас-ду-Сулі.
У шостий день змагань, які були перенесені на 2022 рік через пандемію коронавірусу, збірна України поповнила свою медальну скарбничку ще 6 нагородами.
В активі українців по дві золоті, срібні та бронзові нагороди.
Володарями золотих нагород стали Олексій Коломієць (плавання, брас, 200 м) та Яна Мельник, Дмитро Левін, Дмитро Плахотнік, Ганна Андросович у мікст естафеті в спортивному орієнтуванні.
"Срібло" у плаванні здобули Владислав Гриценко (200 метрів, брас) та естафета 4х100 метрів комплексним плаванням (Валерія Верниба, Ірина Терещенко, Аніта Махник, Дар’я Тарасенко).
Бронзові нагороди завоювали Олександр Костик та Віолета Ликова у кульовій стрільбі (пневматична гвинтівка, мікст) та Аніта Махник у комплексному плаванні на 400 метрів.
Загалом в активі "синьо-жовтих" вже 64 медалі: 31 золота, 15 срібних та 18 бронзових. Наша збірна продовжує очолювати медальний залік.
Усі медалі України у шостий день Дефлімпіади-2021
"Золото":
- Яна Мельник, Дмитро Левін, Дмитро Плахотнік та Ганна Андросович (спортивне орієнтування, спринт, мікст);
- Олексій Коломієць (плавання, 200 м, брас).
"Срібло":
- Владислав Гриценко (плавання, 200 м, брас);
- Валерія Верниба, Ірина Терещенко, Аніта Махник та Дар’я Тарасенко (плавання, естафета 4х100 м, комплекс).
"Бронза":
- Олександр Костик та Віолета Ликова (кульова стрільба, пневматична гвинтівка, 10 м, мікст);
- Аніта Махник (плавання, 400 м, комплекс).
Нагадаємо, що україський важкоатлет Максим Домбровський виграв дві золоті медалі на юніорському чемпіонаті світу, який триває у грецькому Геракліоні.
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