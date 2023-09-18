Продовжує писати історію: Дюплантіс усьоме оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною (відео)

Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд у стрибках з жердиною.

У фіналі Діамантової ліги-2023 він подолав планку на висоті 6,23 метра.

Таким чином 23-річний швед побив попередній світовий рекорд – 6,22 метра, встановлений ним же у лютому 2023 року на змаганнях Світового туру у Франції.

Дюплантіс усьоме за кар'єру оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною. Тепер шведу належать вісім з дев'яти найкращих стрибків з жердиною в історії.

Відео рекордного стрибка Дюплантіса

Після встановлення нового світового рекорду Дюплантіс поділився емоціями, зазначивши, що відчував підтримку своїх рідних, які прибули на змагання до США.

"Зараз, чесно кажучи, думок не так багато, у мене просто хаос у мозку. Це важко пояснити, але це чудове відчуття. Тут була майже вся моя родина, тому мені немає на що скаржитися. Щоразу, коли я встановлюю світовий рекорд, це відчувається по-новому. Цього разу це дуже особливий момент, тому що тут мої два брати, і вони є великою причиною того, чому я сьогодні тут і так добре стрибаю", – цитує шведа SVT Sport.

Дюплантіс – олімпійський чемпіон Токіо-2020. Також в його активі по дві золоті медалі чемпіонатів світу та Європи, перемоги у фіналі Діамантової ліги 2021, 2022 та 2023 років.

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