Продовжує працювати на агресора: УАФ закликала позбавити Тимощука всіх титулів, нагород і почесних звань

Продовжує працювати на агресора: УАФ закликала позбавити Тимощука всіх титулів, нагород і почесних звань

Екскапітан збірної України досі працює в пітерському "Зеніті", попри вторгнення Росії на територію нашої країни.

Комітет з етики та чесної гри УАФ звернувся до КДК УАФ з пропозиціями щодо покарання Анатолія Тимощука, який від моменту початку військової агресії Росії проти України не зробив жодної публічної заяви, а також не зупинив свою співпрацю з пітерським "Зенітом".

Керуючись ст. 62 Дисциплінарних правил УАФ, за розглядом та перевіркою інформації від 08.03.2022 про можливі порушення Кодексу етики та чесної гри Тимощуком, Комітет з етики та чесної гри УАФ звертається щодо наступного:

1. Визнати Тимощука таким, що порушив п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодексу етики та чесної гри УАФ.

2. Доручити секретарю Комітету з етики та чесної гри УАФ звернутися до КДК УАФ із наступними пропозиціями:

- позбавити Тимощука тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;

- доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука всіх державних нагород та почесних звань;

- позбавити Тимощука всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України;

- виключити Тимощука з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.

Раніше повідомлялося, що про Тимощука жорстко висловилися колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв та український тренер Олег Федорчук.

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