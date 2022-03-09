Продовжує працювати на агресора: УАФ закликала позбавити Тимощука всіх титулів, нагород і почесних звань

Екскапітан збірної України досі працює в пітерському "Зеніті", попри вторгнення Росії на територію нашої країни.
Комітет з етики та чесної гри УАФ звернувся до КДК УАФ з пропозиціями щодо покарання Анатолія Тимощука, який від моменту початку військової агресії Росії проти України не зробив жодної публічної заяви, а також не зупинив свою співпрацю з пітерським "Зенітом".
Керуючись ст. 62 Дисциплінарних правил УАФ, за розглядом та перевіркою інформації від 08.03.2022 про можливі порушення Кодексу етики та чесної гри Тимощуком, Комітет з етики та чесної гри УАФ звертається щодо наступного:
1. Визнати Тимощука таким, що порушив п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодексу етики та чесної гри УАФ.
2. Доручити секретарю Комітету з етики та чесної гри УАФ звернутися до КДК УАФ із наступними пропозиціями:
- позбавити Тимощука тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;
- доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука всіх державних нагород та почесних звань;
- позбавити Тимощука всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України;
- виключити Тимощука з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.
Раніше повідомлялося, що про Тимощука жорстко висловилися колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв та український тренер Олег Федорчук.
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