"Продовжуємо бути солідарними з вами": шотландці привітали збірну України з перемогою у Глазго

Збірна Шотландії привітала Україну з перемогою у півфінальному матчі кваліфікації до Чемпіонату світу-2022.
Шотландці поступилися збірній Україні з рахунком 1:3.
Незважаючи на поразку пресслужба збірної Шотландії опублікувала пост у Twitter, в якому відзначила єдність з українцями.
"Вітаємо Україну. Ми були суперниками 90 хвилин на полі сьогодні ввечері, але продовжуємо бути солідарними з вами зараз", – йдеться у повідомленні.
Congratulations to Ukraine— Scotland National Team (@ScotlandNT) June 1, 2022
We were opponents for 90 minutes on the pitch tonight, but continue to stand in solidarity with you now.#SCOUKR pic.twitter.com/DvTMtVLIsx
Завдяки цій перемозі Україна пробилася до фіналу плейоф відбору на ЧС-2022, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.
Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.
Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.
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