"Продовжуйте молитися за мир з терористами": лідер збірної України - про масований ракетний удар РФ

"Продовжуйте молитися за мир з терористами": лідер збірної України - про масований ракетний удар РФ

Півзахисник "Аталанти" та збірної України Руслан Малиновський прокоментував численні ранкові бомбардування українських територій російськими військами.

У суботу вранці, 25 червня, російські окупанти з території Білорусі здійснили масований ракетний удар по Київській, Чернігівській та Житомирській областях.

Внаслідок обстрілу постраждала Житомирщина, де й народився Малиновський. 29-річний футболіст в Twitter опублікував карту повітряних тривог України та іронічно звернувся до шанувальників "руского міра".

"Цієї ночі з Білорусі було запущено 24 ракети. Лише по Житомирщині. Продовжуйте молитися за мир. З терористами", - написав Малиновський.

24 rockets were launched from Belarus this night.

Just on Zhytomyr region.

Keep praying for the peace. With terrorists. pic.twitter.com/rI9cNyEtCe — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) June 25, 2022

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 101-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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