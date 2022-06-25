Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Продовжуйте молитися за мир з терористами": лідер збірної України - про масований ракетний удар РФ

Дата публікації
Перегляди
575
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Продовжуйте молитися за мир з терористами": лідер збірної України - про масований ракетний удар РФ

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

Півзахисник "Аталанти" та збірної України Руслан Малиновський прокоментував численні ранкові бомбардування українських територій російськими військами.

У суботу вранці, 25 червня, російські окупанти з території Білорусі здійснили масований ракетний удар по Київській, Чернігівській та Житомирській областях.

Внаслідок обстрілу постраждала Житомирщина, де й народився Малиновський. 29-річний футболіст в Twitter опублікував карту повітряних тривог України та іронічно звернувся до шанувальників "руского міра".

"Цієї ночі з Білорусі було запущено 24 ракети. Лише по Житомирщині. Продовжуйте молитися за мир. З терористами", - написав Малиновський.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 101-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

"Тим, хто занадто релаксує, раджу зібратися": зірки українського тенісу побували на передовій (фото, відео)

Вчергове "підгоріло": у Росії зажадали ліквідувати банер із Зінченком

УЄФА заборонив проводити міжнародні матчі в окупованому Росією Придністров'ї

Наступна публікація