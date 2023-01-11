"Продовжую бути вірним Онуфрію": Усик заявив, що хоче очищення УПЦ МП від російської агентури

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик висловив свою релігійну позицію.

Під час прямого ефіру на своїй сторінці в Instagram боксер заявив, що залишається вірним УПЦ Московського патріархату з митрополитом Онуфрієм, проте хоче аби вона очистилася від негідників – тих, хто виконує вказівки Росії.

"Багато питань щодо того, що я зрадник своєї церкви, віри та Господа Бога. Багато людей просять мене, щоб я сказав слово. Я продовжую бути вірним Українській православній церкві та митрополиту Онуфрію. І ще: я хочу, щоб наша УПЦ очистилася від тих негідників, які в ній є. Це не батюшки, а ті люди, які приїхали працювати за командою ворога – Російської Федерації.

УПЦ була створена ще князем Володимиром 988 року. І до Москви, і до РПЦ вона жодного стосунку не має. Просто колись, дуже багато років тому, нашу церкву поневолила агресивна країна, яка забрала церкву нахабно і вирішила, що вони всіх врятують, а ми всі – це диявол чи ще хтось. Я говорю про росіян і про їхню державу. Вони всі кажуть, що борються зі світом, що священна війна. Тільки вони прийшли до чужої демократичної країни та вбивають", – сказав Усик.

Раніше повідомлялося, що Усик звернувся до росіян, порівнявши Путіна з Гітлером.

Читайте також:

Мінус перешкода для бою за "абсолюта": IBF звільнила Усика від обов'язкового захисту титулу

"Переможе всіх": Майк Тайсон захопився боксерськими навичками Усика

"Ми піднімемо над головою прапор перемоги": Усик потужно привітав українців з Різдвом (відео)