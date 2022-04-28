Продовжують "фєрити" на чемпіонаті світу з хокею: збірна України U-18 виграла третій матч поспіль

Продовжують "фєрити" на чемпіонаті світу з хокею: збірна України U-18 виграла третій матч поспіль

У четвер, 28 квітня, юнацька збірна України з хокею (U-18) здобула третю перемогу поспіль на чемпіонаті світу у Дивізіоні 1В, який триває в Італії.

Після перемог над Польщею та Італією українська збірна обіграла Словенію з рахунком 5:1 та набрала 9 очок.

Шайби у складі нашої команди закинули: Микита Сидоренко (2), Дем'ян Тиченко, Антон Яцишин, Сергій Стецюра, Михайло Ковальчук.

Зазначимо, що Україна U-18 лідирує разом із Угорщиною U-18. 29 квітня збірні зіграють між собою.

Чемпіонат світу U-18. Дивізіон 1В

Україна U-18 - Словенія U-18 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)

Шайби: 1:0 - 22:33 Мойсеєв (Пазій), 1:1 - 25:43 Реп (Беричич), 2:1 - 28:23 Стецюра (більш), 3:1 - 53:30 Пазій (Ковальчук), 4:1 - 57:02 Ковальчук (Пазій - у порожні ворота), 5:1 - 59:36 Стецюра (Мойсеєв, Сидоренко - у порожні ворота).

Турнірна таблиця:

1. Угорщина - 9 очок (3 перемоги)

2. Україна - 9 очок (3 перемоги)

3. Італія - ​​6 очок (2 перемоги, 1 поразка)

4. Словенія - 3 очок (1 перемога, 1 поразка)

5. Австрія - 0 очкок (3 поразки)

6. Польща - 0 очкок (3 поразки)

Нагадаємо, що у середу, 27 квітня, збірна України з розгромної перемоги стартувала на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В.

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