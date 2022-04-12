"Продовжують приносити дохід російській державі": в УАФ закликали припинити надсилати дані букмекерам країни-агресорки

Баранка підкреслив, що ставки на спорт - важливе джерело доходів РФ.

Голова комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка під час виставки ICE London 2022 закликав не надсилати дані щодо футбольних матчів російським букмекерським конторам.

"Азартні ігри є важливим джерелом доходів російської держави. Якби всі відмовились надсилати дані в Росію, було б неможливо робити ставки на спортивні події наживо.

Sportradar, на відміну від Betgenius, не розриває відносини з Росією, продовжуючи надавати дані матчів. А це значить, що вони продовжують приносити дохід російській державі. Найбільше мене обурило те, що я побачив матч київського «Динамо» U-19, на який пропонувала зробити ставку російська букмекерська контора, використовуючи дані Sportradar.

Серед іншого, вони пропонують робити ставки на італійські матчі аж до Серії D", – цитує Баранка Agimeg.

Нагадаємо, що Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) відхилив апеляцію РФС щодо відсторонення російських команд від турнірів під егідою ФІФА, зокрема від відбору на ЧС-2022.

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