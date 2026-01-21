ТСН у соціальних мережах

Продовжують йти без втрат: "Арсенал" обіграв "Інтер" у Лізі чемпіонів

"Каноніри" виграли всі сім матчів у нинішньому сезоні найпрестижнішого єврокубка.

"Арсенал"

"Арсенал" / © Associated Press

"Арсенал" на виїзді обіграв "Інтер" у матчі сьомого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані завершився з рахунком 1:3.

"Каноніри" відкрили рахунок уже на 10-й хвилині зустрічі – відзначився Габріел Жезус.

На 18-й хвилині "нерадзуррі" відігралися завдяки голу Петара Сучича, але на 31-й хвилині Жезус оформив дубль, знову вивівши англійський клуб уперед.

У другому таймі підопічні Мікеля Артети збільшили свою перевагу в рахунку й довели справу до перемоги – на 84-й хвилині гол забив Віктор Дьокереш.

Огляд матчу "Інтер" – "Арсенал"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Арсенал" здобув сьому перемогу в семи матчах поточного розіграшу найпрестижнішого євротурніру і з 21 балом одноосібно очолює загальну турнірну таблицю основного етапу Ліги чемпіонів. "Гармаші" ще після минулого туру достроково вийшли до 1/8 фіналу.

"Інтер" з 12 очками посідає 9-ту позицію та продовжує боротьбу за пряме потрапляння до 1/8 фіналу, хоча вже гарантував собі участь у плейоф.

У заключному турі Ліги чемпіонів, матчі якого відбудуться 28 січня, "Арсенал" прийме казахстанський "Кайрат", а "Інтер" на виїзді позмагається з дортмундською "Боруссією".

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда повинна зіграти по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

