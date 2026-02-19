"Продовжимо нашу боротьбу": Гераскевич дав пресконференцію в Києві після "бану" з ОІ-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Український скелетоніст Владислав Гераскевич провів пресконференцію в Києві після своєї дискваліфікації на Олімпійських іграх‑2026.

27-річний спортсмен розповів, що планує продовжувати боротися за справедливість і, на відміну від Міжнародного олімпійського комітету (МОК), не зрадить своїх колег, яких убили російські окупанти.

"Як я казав 9, 10, 11 лютого, МОК загиблих атлетів зрадив, але я не зраджу. Ми продовжимо нашу боротьбу. Я дивуюся абсурдності звинувачень від МОК, повністю і абсолютно переконаний, що ці спортсмени мають право знаходитися на цьому шоломі, перебувати там під час змагань. Вірю, що у майбутньому вони там ще будуть", – сказав Гераскевич на пресконференції Media Center Ukraine.

Водночас адвокат Гераскевича у Спортивному арбітражному суді (CAS) Євген Пронін повідомив, що у скелетоніста є 30 днів для того, щоб ухвалити рішення щодо подальших судових позовів.

"Є можливість звернутися до Федерального суду Швейцарії. Хтось каже, що це має бути Верховний суд Швейцарії, але щодо юрисдикції це легше. Питання у тому, чи ми йдемо далі, а вже яким чином – будемо вирішувати по ходу. Це питання потрібно ставити Владиславу, бо це його доля, але дивлячись на те, як він поводився останніми днями, відступати ніхто не буде", – сказав Пронін.

Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував Гераскевича з Олімпіади-2026 через недотримання заборони на використання "шолома пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Владислав з цим категорично не погодився і за спеціальною процедурою подав апеляцію до CAS, але 13 лютого її було відхилено.

Зазначимо, що CAS уже пояснив, чому відхилив апеляцію Гераскевича на його дискваліфікацію з Олімпіади-2026.

Водночас сам Владислав звинуватив МОК у допомозі російській пропаганді.