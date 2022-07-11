"Продукт російської школи": у РФ намагаються приписати собі перемогу тенісистки з Казахстану на Wimbledon-2022

Скандальний президент Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпищев назвав казахстанську спортсменку Єлєну Рибакіну, яка до 2018 року представляла РФ, продуктом російської школи тенісу. Він звинуватив критиків, що вони намагаються принизити заслуги РФ в успіху тенісистки на Wimbledon-2022.

"Вона у нас займалася з шести років і до 18 – які мінімальні заслуги? Це просто перетягують канат. Не применшую заслуг Казахстану, але вона продукт нашої школи. Не було б цих 12 років, які вона була у нас, то що було б? Не знаю, кому ці дискусії потрібні. Я сказав, як є. Я не думаю, правильно чи ні. Зрозуміло, що продукт нашої школи. Цього ніхто не може заперечувати. Є фактичний матеріал, який я даю. Мене це вже не колише, як би це не роздмухували", – сказав Тарпищев у коментарі Чемпіонату.

Нагадаємо, що новоспечена переможниця Wimbledon-2022 відмовилася висловити свою позицію щодо війни, яку Росія веде проти України.

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