Трампа освистали на фіналі ЧС-2026: що він утнув на сцені (відео)

Трамп на Чемпіонаті світу з футболу 2026 / © AP News

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Чемпіонат світу 2026 з футболу завершився перемогою Іспанії та гучною реакцією трибун. Коли президент США Дональд Трамп та очільник ФІФА Джанні Інфантіно вийшли на газон для проведення офіційної церемонії нагородження, стадіон зустрів їх масовим незадоволеним свистом.

До того ж президент США Дональд Трамп не захотів піти зі сцени після фіналу ЧС, хоча йому на це натякали кілька разів. Про це повідомляє Reuters.

Трамп та Інфантіно потрапили під шквал свисту футбольних фанатів

Емоції на трибунах вщухли лише тоді, коли перші особи перейшли безпосередньо до вручення медалей гравцям та тренерському штабу.

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Дональд Трамп, який прибув на вирішальний матч турніру гелікоптером, залишався на сцені поруч із новоспеченими чемпіонами світу — збірною Іспанії, яка здолала Аргентину з рахунком 1:0.

Лідера США попросили відійти трохи вбік лише у момент, коли капітан іспанців Родрі готувався підняти над головою головний трофей під спалахи сотень фотокамер.

Проте Трамп не пішов зі сцени, а став на край, тож він разом із переможцями потрапив на всі фото. Yahoo Sports повідомило, що Інфантіно намагався жестами «попросити» Трампа зі сцени.

Поява політика на церемонії привернула особливу увагу через гучний скандал, що розгорівся довкола нього під час групового етапу. Тоді Трамп особисто телефонував Інфантіно з проханням переглянути дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогана у грі проти Боснії і Герцеговини.

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У результаті дискваліфікацію форварда на один матч було призупинено, що дозволило йому зіграти в 1/8 фіналу проти Бельгії, де американці все ж поступилися з рахунком 1:4.

Мессі розплакався після поразки у фіналі ЧС-2026

Нагадаємо, легендарний 39-річний форвард збірної Аргентини та «Інтера» Маямі Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу-2026.

Нападник не стримав емоцій під час вручення срібної медалі, коли його команда поступилася з рахунком 0:1 у додатковий час, граючи в меншості після дискваліфікації Енцо Фернандеса.

Єдиний гол на 106-й хвилині забив Ферран Торрес, що дозволило Іспанії вдруге в історії здобути титул чемпіона світу, відібравши його в аргентинців.

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Попри поразку у фіналі, Мессі провів яскравий турнір, відзначившись 8 голами та 4 асистами. Завдяки цим показникам він посів друге місце в списку найкращих бомбардирів ЧС-2026, поступившись у боротьбі за «Золоту бутсу» лише форварду збірної Франції Кіліану Мбаппе, який забив 10 м’ячів.

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