ПРОФУТБОЛьні новини: характер юнаків "Динамо", новий клуб для Коноплянки та Ярославський про ДТП

ПРОФУТБОЛьні новини: характер юнаків "Динамо", новий клуб для Коноплянки та Ярославський про ДТП

Випуск новин від ПРОФУТБОЛ Digital за 10 лютого.

"Динамо" U-19 героїчно вийшло до 1/8 фіналу юнацької Ліги чемпіонів. Кияни перемогли однолітків з іспанського "Депортиво" у серії пенальті. Тим часом старша команда динамівців завершила збори у Туреччині.

Куди може перейти Євген Коноплянка? Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін - про можливий трансфер гравця.

А Олександр Ярославський прокоментував новину про смертельне ДТП за участю його кортежа.

Дивіться випуск ПРОФУТБОЛьних новин від понеділка до п'ятниці на ПРОФУТБОЛ Digital.