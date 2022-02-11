ПРОФУТБОЛьні новини: характер юнаків "Динамо", новий клуб для Коноплянки та Ярославський про ДТП

Випуск новин від ПРОФУТБОЛ Digital за 10 лютого.
"Динамо" U-19 героїчно вийшло до 1/8 фіналу юнацької Ліги чемпіонів. Кияни перемогли однолітків з іспанського "Депортиво" у серії пенальті. Тим часом старша команда динамівців завершила збори у Туреччині.
Куди може перейти Євген Коноплянка? Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін - про можливий трансфер гравця.
А Олександр Ярославський прокоментував новину про смертельне ДТП за участю його кортежа.
Дивіться випуск ПРОФУТБОЛьних новин від понеділка до п'ятниці на ПРОФУТБОЛ Digital.