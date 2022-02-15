ПРОФУТБОЛьні новини: реакція на супергол Малиновського, Петраков на матчі "Динамо"

ПРОФУТБОЛьні новини: реакція на супергол Малиновського, Петраков на матчі "Динамо"

Дивись новини від ПРОФУТБОЛ Digital за 14 лютого.

Олександр Петраков приїхав на тренування "Динамо" та поспілкувався з Мірчею Луческу. Головний тренер збірної України розповів, про що говорили з керманичем "біло-синіх". Кияни розпочали третій тренувальний збір у Туреччині.

"Динамо" хоче виправити ситуацію у турнірній таблиці у другій частині сезону - ексклюзивний коментар помічника головного тренера команди Олега Гусєва.

Реакція на красу від українця - Руслан Малиновський забив "Ювентусу" шалений гол. На його рахунку вже 5 голів з-за меж штрафного майданчика у поточному сезоні Серії А - це найкращий результат турніру.

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