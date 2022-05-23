Програла американці: друга українська тенісистка попрощалася з Roland Garros

Українська тенісистка Даяна Ястремська не зуміла подолати перше коло основної сітки Roland Garros-2022.

Слідом за Лесею Цуренко, яка в першому колі Roland Garros вилетіла від першої ракетки світу, на старті турніру припинила боротьбу ще одна українка Даяна Ястремська.

22-річна уродженка Одеси, яка йде 82-ю у світовому рейтингу, не впоралася з представницею США Алісон Ріск (№43 WTA ).

Матч тривав 1 годину 18 хвилин. Завершився він поразкою Ястремської з рахунком 3:6, 3:6.

У другому колі Roland Garros Ріск зіграє з кривдницею Цуренко - Ігою Свентек із Польщі, яка у свої 20 років вже піднялася на вершину жіночої тенісної класифікації.

Таким чином, Україна втратила вже двох своїх представниць на Відкритому чемпіонату Франції з тенісу. Утім, представляти нашу країну на турнірі Великого шолома залишаються ще дві україники - Ангеліна Калініна та Марта Костюк, які свої матчі першого кола проведуть пізніше.

Нагадаємо, Еліна Світоліна вперше за 11 років пропустить Roland Garros. Раніше повідомлялося, що перша ракетка України вагітна. Головна зірка українського тенісу та її коханий, французький тенісист Гаель Монфіс в Instagram назвали стать майбутньої дитини.

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