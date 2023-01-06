Програла другій ракетці світу: українська тенісистка не змогла вийти до півфіналу турніру в Аделаїді

Українська тенісистка Марта Костюк не зуміла пробитися до 1/2 фіналу турніру WTA 500 в австралійській Аделаїді.

У чвертьфіналі 20-річна киянка (№69 WTA) в напруженому поєдинку програла другій ракетці світу Онс Жабер із Тунісу.

Тенісистки провели на корті одну годину та 55 хвилин. Українка в кожному з двох сетів змогла нав'язати боротьбу іменитій суперниці, але зазнала поразки – 6:7(5), 5:7.

Протягом гри Костюк виконала дві подачі навиліт, припустилася однієї подвійної помилки і реалізувала 4 з 7 брейкпойнтів.

Додамо, що Марта останньою з українок залишила турнір в Аделаїді. Раніше перша ракетка нашої країни Ангеліна Калініна драматично вилетіла на старті основної сітки цих змагань, поступившись експершій ракетці світу Вікторії Азаренко з Білорусі.

Нагадаємо, Костюк пробилася до основної сітки турніру в Аделаїді, подолавши кваліфікацію. В 1/16 фіналу українка здолала австралійку Джеймі Форліс, а в 1/8 фіналу Марта сенсаційно обіграла чинну чемпіонку Wimbledon Олену Рибакіну з Казахстану.

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