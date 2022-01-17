Програла першій ракетці світу: відома українська тенісистка з тріском залишила Australian Open

Мінус ще дві україни на турнірі Великого шолома.

Перший змагальний день для України на Australian Open-2022 добіг кінця. На жаль, ще дві наші співвітчизниці вилетіли з турніру в першому раунді.

Досвідчена Леся Цуренко розгромно поступилася першій ракетці планети австралійці Ешлі Барті. Українка, яка в фіналі кваліфікації впевнено розібралася з росіянкою, виграла в лідерки світового рейтингу лише один гейм - 0:6, 1:6.

Інша представниця України Ангеліна Калініна невдало дебютувала в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії, у напруженому поєдинку зазнавши поразки від американки Джессіки Пегули - 6:4, 6:7, 5:7.

Таким чином, предсталяти нашу країну на Australian Open залишаються дві тенісистки - Еліна Світоліна та Марта Костюк, які успішно подолали перше коло змагань. Водночас Даяна Ястремська припинила боротьбу на турнірі в першому колі.

Australian Open-2022 триватиме в Мельбурні від 17 до 30 січня;

Чинною переможницею турніру є японка - Наомі Осака.

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