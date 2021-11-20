Програли аутсайдеру: "Баварія" перед матчем з "Динамо" сенсаційно дала маху в Бундеслізі (відео)

Мюнхенський гранд зазнав другої поразки в поточному розіграші національної першості.
Мюнхенська "Баварія" несподівано поступилася скромному "Аугсбургу" (1:2) у виїзному матчі 12-го туру німецької Бундесліги.
Господарі поля шокували команду Юліана Нагельсмана двома голами в першому таймі. На 23-й хвилині рахунок відкрив Мадс Педерсен, а через 13 хвилин його подвоїв Андре Хан.
На 38-й хвилині Роберт Левандовські скоротив відставання, проте, незважаючи на створені гольові моменти, відігратися мюнхенцям так і не вдалося.
Зазначимо, що для чемпіона Німеччини поразка стали лише другою в нинішньому сезоні Бундесліги. Першої невдачі "Рекордмайстру" завдав 3 жовтня "Айнтрахт" (1:2).
Огляд матчу:
- Попри поразку, "Баварія" (28 очок) продовжує лідирувати в Бундеслізі. Мюнхенців переслідує "Боруссія" Дортмунд (24 бали) і гра в запасі. "Аугсбург" (12 пунктів) піднявся із зони перехідних матчів на 15-ту сходинку.
- У вівторок, 23 листопада, "Баварія" в Києві зіграє з "Динамо" в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Команда Мірчі Луческу перед битвою з мюнхенцями розбила "Чорноморець" (6:1) в УПЛ.
- У наступному турі внутрішньої першості підопічні Нагельсмана приймуть "Армінію", "Аугсбург" на виїзді зустрінеться з "Гертою". Матчі відбудуться 27 листопада.