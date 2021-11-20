Програли аутсайдеру: "Баварія" перед матчем з "Динамо" сенсаційно дала маху в Бундеслізі (відео)

Програли аутсайдеру: "Баварія" перед матчем з "Динамо" сенсаційно дала маху в Бундеслізі (відео)

Мюнхенський гранд зазнав другої поразки в поточному розіграші національної першості.

Мюнхенська "Баварія" несподівано поступилася скромному "Аугсбургу" ( 1:2 ) у виїзному матчі 12-го туру німецької Бундесліги.

Господарі поля шокували команду Юліана Нагельсмана двома голами в першому таймі. На 23-й хвилині рахунок відкрив Мадс Педерсен, а через 13 хвилин його подвоїв Андре Хан.

На 38-й хвилині Роберт Левандовські скоротив відставання, проте, незважаючи на створені гольові моменти, відігратися мюнхенцям так і не вдалося.

Зазначимо, що для чемпіона Німеччини поразка стали лише другою в нинішньому сезоні Бундесліги. Першої невдачі "Рекордмайстру" завдав 3 жовтня "Айнтрахт" (1:2).

Огляд матчу: