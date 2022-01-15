Програли чинному чемпіону: чоловіча збірна України з гандболу продовжила невдалий виступ на Чемпіонаті Європи

Програли чинному чемпіону: чоловіча збірна України з гандболу продовжила невдалий виступ на Чемпіонаті Європи

Українці програли з відставанням у 13 м'ячів.

Чоловіча збірна України зазнала ще однієї поразки на фінальній частині Чемпіонату Європи з гандболу.

"Синьо-жовті" в рамках другого туру групової стадії зазнали поразки від чинного олімпійського чемпіона - збірної Франції з рахунком 23:36 .

У першому таймі українці програли з рахунком 11:17, а у другому відрізку гри Франція ще більше збільшила свій відрив, вигравши з рахунком 19:12.

Останній поєдинок групового етапу континентальної першості українці проведуть в понеділок, 17 січня. Суперником "синьо-жовтих" буде збірна Хорватії. Початок гри - о 19:00 за київським часом.