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Програли чинному чемпіону: чоловіча збірна України з гандболу продовжила невдалий виступ на Чемпіонаті Європи

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Програли чинному чемпіону: чоловіча збірна України з гандболу продовжила невдалий виступ на Чемпіонаті Європи

handball.net.ua

Українці програли з відставанням у 13 м'ячів.

Чоловіча збірна України зазнала ще однієї поразки на фінальній частині Чемпіонату Європи з гандболу.

"Синьо-жовті" в рамках другого туру групової стадії зазнали поразки від чинного олімпійського чемпіона - збірної Франції з рахунком 23:36.

У першому таймі українці програли з рахунком 11:17, а у другому відрізку гри Франція ще більше збільшила свій відрив, вигравши з рахунком 19:12.

Останній поєдинок групового етапу континентальної першості українці проведуть в понеділок, 17 січня. Суперником "синьо-жовтих" буде збірна Хорватії. Початок гри - о 19:00 за київським часом.

  • ЧЄ-2022 із гандболу триває від 13 до 30 січня в Словаччині та Угорщині;
  • 24 збірні беруть участь у змаганнях. Вони поділені на 6 квартетів. У наступний раунд вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи;
  • Україна потрапила до групи С;
  • Титул чинних чемпіонів Європи належить збірній Іспанії.
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