Програли господарям: збірна України з футзалу зазнала несподіваної поразки на старті Чемпіонату Європи (відео)

Хоча розпочиналося для "синьо-жовтих" все досить непогано.

Збірна України з футзалу невдало розпочала фінальну частину Чемпіонату Європи-2022.

Підопічні Олександра Косенка у першому турі групової стадії зазнали несподіваної поразки від Нідерландів із рахунком 2:3 .

Зазначимо, що розпочалася ця дуель для "синьо-жовтих" - краще не вигадаєш. Уже на першій хвилині Михайло Зварич точним ударом вивів українську команду вперед.

Після пропущеного м'яча Нідерланди стали грати активніше, що могло перетворитися на забитий м'яч у середині тайму, проте удар у виконанні гравця "оран'є" парирував голкіпер збірної України. Після цього ігрове знаряддя прийняла на себе стійка.

Початок другої половини матчу став суцільним жахом для команди Косенка, адже за стартові чотири хвилини нідерландці двічі розписалися в сітці воріт збірної України та, як наслідок, вийшли уперед. Закріпили перевагу господарі (поєдинок відбувався в Амстердамі, прим.) на 30 хвилині. Справжній шедевр вдався футзалісту "помаранчевих", адже він прикрив м'яч корпусом, розвернувся, а потім завдав точного удару в "дев'ятку" воріт.

Єдине, на що вистачило збірну України, так це на те, аби скоротити відставання до мінімуму - Петро Шотурма на 37 хвилині у грі з п'ятим польовим розстріляв воротаря.