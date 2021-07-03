Програш Бельгії на Євро-2020: у Брюсселі вболівальники громили магазини, їх заспокоювали водометами (фото)

Програш Бельгії на Євро-2020: у Брюсселі вболівальники громили магазини, їх заспокоювали водометами (фото)

Заворушення стались і в інших містах Бельгії.

У Брюсселі ввечері, 2 липня, після програшу Бельгії на Євро-2020 стались масові заворушення. Фанати громили магазини та напали на групу молодиків із прапором Італії.

Про це повідомляє The Brussels Times.

Представник поліцейської служби Брюсселя Олів’є Шлоссе повідомив, що вболівальники жбурляли у вітрини магазинів різні предмети та димові шашки. На одній із вулиць міста затримали чоловіка, який намагався пограбувати крамницю. Також група бельгійських фанатів напала на молодиків, які несли італійський прапор.

Щоб заспокоїти агресивних людей, поліція використала сльозогінний газ та водяні гармати. Орієнтовно о 1:00 3 липня заворушення припинилися. Видання повідомляє, що заворушення відбувались і в інших містах Бельгії.

Нагадаємо, в п'ятницю, 2 липня, Бельгія програла Італії на Євро-2020 з рахунком 1:2.

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