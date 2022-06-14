"Програти Усику - не катастрофа": промоутер Джошуа розхвалив українського боксера перед реваншем

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн віддав належне чемпіону світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександру Усику.

Промоутер британця несподівано заявив, що наразі Усик є найкращим боксером незалежно від вагової категорії. Тому можливий програш Джошуа в майбутньому поєдинку не стане для нього катастрофою.

Водночас Гірн вірить, що Джошуа зможе забрати в Усика чемпіонські пояси, після чого в об'єднавчому поєдинку зустрінеться в ринзі з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

"Думаю, що бій Джошуа - Ф'юрі завжди буде доречним. Мене постійно запитують, коли Ентоні проведе бій з Тайсоном. Звичайно, Джошуа не хоче вдруге програти Усику, але Олександр, ймовірно, зараз номер один серед боксерів незалежно від вагової категорії.

Програти Усику - це не катастрофа, але, гадаю, поєдинок Джошуа - Ф'юрі за всі пояси став би найбільшим за останній час. Мені здається, якщо Ентоні впорається з Усиком, то ми точно побачимо його бій з Ф'юрі за всі титули", - передає слова Гірна BoxingScene.

Очікується, що бій-реванш Усик - Джошуа відбудеться 13-го або 20 серпня в Саудівській Аравії. Незабаром дата та місце поєдинку будуть оголошені офіційно.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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