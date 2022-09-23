Програв на останніх секундах: "Будівельник" прикро вилетів з баскетбольної Ліги чемпіонів

У п'ятницю, 23 вересня, відбувся матч другого раунду кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів між київським "Будівельником" та німецьким "Бамбергом".

Київський "Будівельник" не зумів кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. У другому раунді відбору столична команда поступилася "Бамбергу" - 94:97 .

Перша чверть пройшла у рівній боротьбі. Проте вже в другій десятихвилинці киянам вдалося вирватися вперед і піти на велику перерву з перевагою в 7 очок.

Суперники у третій чверті все ж вирівняли гру, а у останній чверті німці за 4 секунди до кінця матчу перевели гру в овертайм. Перемогу "Бамберг" зумів вирвати завдяки триочковому.

На старті кваліфікації "Будівельник" знищив "Норрчепінг" з рахунком 87:51.

Нагадаємо, що кияни також заявились у Північну Європейську баскетбольну лігу. Також "Будівельник" зіграє Балканській лізі (Delasport BIBL).

Також столична команда підтвердила участь в українській Суперлізі-2022/23. ФБУ вже визначила формат проведення наступного сезону Суперліги.

Читайте також:

Проміняв батьківщину на "кривавий" рубль: фіналіст Євробаскету з обманом перейшов у російський клуб

Підготувалася до світової першості: молодіжна збірна України з баскетболу виграла міжнародний турнір в Угорщині

Лідер збірної України став найкращим гравцем Євробаскету-2022 за одним зі статистичних показників