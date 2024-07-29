Програв нокаутом: український боксер вилетів у першому раунді Олімпіади-2024

Дмитро Ловчинський завершив виступи на Іграх у Парижі.
Український боксер Дмитро Ловчинський не зумів пробитися до другого раунду Олімпійських ігор-2024 в Парижі.
Вже у своєму стартовому поєдинку у ваговій категорії понад 92 кг українець не впорався з австралійцем Теремоаною Джуніором.
Упершому раунді Ловчинський двічі побував у нокдауні, а потім суперник нокаутував його.
Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський вже прокоментував поразку Ловчинського на старті Олімпіади-2024.
"Напевно. Габарити великі, антропометрія різна, передня рука гарна, він не зміг до нього підійти. Десь почав помилки робити, опускав руки, у цей час почав пропускати досить важкі удари. Є як є", – цитує Сосновського Суспільне Спорт.
Додамо, що Україну на Іграх у Парижі представлятимуть ще два боксери: Олександр Хижняк та Айдер Абдураімов.
Нагадаємо, Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня. Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" медалей не виграли.
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