Програв нокаутом: український боксер вилетів у першому раунді Олімпіади-2024

Дмитро Ловчинський завершив виступи на Іграх у Парижі.

Український боксер Дмитро Ловчинський не зумів пробитися до другого раунду Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Вже у своєму стартовому поєдинку у ваговій категорії понад 92 кг українець не впорався з австралійцем Теремоаною Джуніором.

Упершому раунді Ловчинський двічі побував у нокдауні, а потім суперник нокаутував його.

Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський вже прокоментував поразку Ловчинського на старті Олімпіади-2024.

"Напевно. Габарити великі, антропометрія різна, передня рука гарна, він не зміг до нього підійти. Десь почав помилки робити, опускав руки, у цей час почав пропускати досить важкі удари. Є як є", – цитує Сосновського Суспільне Спорт.

Додамо, що Україну на Іграх у Парижі представлятимуть ще два боксери: Олександр Хижняк та Айдер Абдураімов.

Нагадаємо, Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня. Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" медалей не виграли.

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