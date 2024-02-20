"Програє і одразу завершить кар'єру": ексчемпіон світу дав несподіваний прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Колишній чемпіон світу у першій напівсередній вазі Пол Маліньяджі поділився прогнозом на поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

На думку 43-річного американця, "Циганський король" переможе Усика, після чого український боксер вирішить завершити кар'єру.

"Усик програє Ф'юрі, а потім одразу ж завершить кар'єру. Він завершить кар'єру ще раніше, ніж Теренс Кроуфорд. Він буде наступним, хто завершить кар'єру. Нічого поганого про нього не скажу, він серйозний хлопець. Але одразу ж після поразки він зрозуміє, що він не має шансів повернутися і знову повернути всі титули.

Ф'юрі дуже великий для Усика. Незважаючи на те, що Олександр виконав круту роботу в надважкому дивізіоні, завоював три титули, йому буде неймовірно складно з цим велетнем.

Ф'юрі, звісно ж, може знову оголосити про вихід на пенсію. Не зрозумійте мене неправильно, але цей хлопець вирушає на пенсію кожні два тижні. Але я вважаю, що у цьому бою Усику не перемогти. Навіть з огляду на те, що у Ф'юрі був жахливий виступ проти Френсіса Нганну. Навіть навпаки. Зараз Тайсон отримав таку необхідну мотивацію.

Усик подумає про те, що він і так багато досяг у боксі: золоті медалі, перемоги на міжнародних турнірах, чемпіонські титули у двох дивізіонах. Ось і все", – наводить слова Маліньяджі ProBox TV.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його перенесли.

Щоб уникнути чергового зриву поєдинку, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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