Прогрес Світоліної з Ястремською, падіння Костюк: оновлені тенісні рейтинги WTA та ATP

Жіноча тенісна асоціація (WTA) та Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оновили свої рейтинги за підсумками минулого змагального тижня.

Еліна Світоліна зберегла статус першої ракетки України – дійшовши до чвертьфіналу турніру в Індіан-Веллсі, вона піднялася на одну позицію і наразі посідає 22-ге місце у світовому рейтингу.

А ось Марта Костюк опусталася на п'ять сходинок і тепер розташовується на 29-й позиції. Даяна Ястремська поліпшила своє становище на чотири сходинки, перемістившись на 42-е місце рейтингу.

Першою ракеткою світу залишається нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко. На другому місці продовжує перебувати полька Іга Швьонтек, третя – американка Корі Гауфф.

Рейтинг WTA

1. Аріна Соболенко – 9606 очок

2. Іга Швьонтек (Польща) – 7375

3. Корі Гауфф (США) – 6063

4. Джессіка Пегула (США) – 5361

5. Медісон Кіз (США) – 5004

6. Мірра Андрєєва – 4710 (+5 позицій)

7. Жасмін Паоліні (Італія) – 4518 (-1)

8. Олена Рибакіна (Казахстан) – 4448 (-1)

9. Чжен Ціньвень (Китай) – 3985

10. Емма Наварро (США) – 3859 (-2)

...

22. Еліна Світоліна (Україна) – 2130 (+1)

29. Марта Костюк (Україна) – 1685 (-5)

42. Даяна Ястремська (Україна) – 1284 (+4)

55. Ангеліна Калініна (Україна) – 1072 (-1)

108. Юлія Стародубцева (Україна) – 682 (+2)

137. Дар'я Снігур (Україна) – 528 (-9)

197. Анастасія Соболєва (Україна) – 352 (+22)

209. Леся Цуренко (Україна) – 336 (-23)

250. Катаріна Завацька (Україна) – 285 (-1)

Звання першої ракетки України серед чоловіків зберігає Олександр Овчаренко, який опустився на дві сходинки в ретингу ATP і тепер перебуває на 308-й позиції.

У топ-3 чоловічої класифікації змін не відбулося. Лідирувати продовжує італієць Яннік Сіннер, який отримав дискваліфікацію на три місяці через допінг. Друге місце посідає німець Александер Звєрєв, на третій позиції йде іспанець Карлос Алькарас.

Рейтинг ATP

1. Яннік Сіннер (Італія) – 11330 очок

2. Александер Звєрєв (Німеччина) – 7945

3. Карлос Алькарас (Іспанія) – 6910

4. Тейлор Фрітц (США) – 4900

5. Новак Джокович (Сербія) – 3860 (+2 позиції)

6. Каспер Рууд (Норвегія) – 3855 (-1)

7. Джек Дрейпер (Велика Британія) – 3800 (+7)

8. Данило Медведєв – 3680 (-2)

9. Андрій Рубльов – 3440 (-1)

10. Стефанос Ціціпас (Греція) – 3405 (-1)

...

308. Олександр Овчаренко (Україна) – 170 (-2)

320. Олег Приходько (Україна) – 163 (-5)

376. Віталій Сачко (Україна) – 133 (+8)

420. Вадим Урсу (Україна) – 114 (-8)

Раніше повідомлялося, що збірна України з тенісу оголосила склад на матчі Кубка Біллі Джин Кінг.

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