Прохід "Динамо", виліт Моурінью: результати всіх матчів 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 13 серпня, відбулися матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

За їхніми підсумками було визначено пари раунду плейоф відбору головного клубного євротурніру. Серед учасників цієї стадії буде і київське "Динамо", яке в 3-му раунді кваліфікації ЛЧ пройшло шотландський "Рейнджерс".

А ось турецький "Фенербахче"під керівництвом іменитого португальця Жозе Моуріньо вилетів від французького "Лілля" та потрапив до основного раунду Ліги Європи.

До вашої уваги результати всіх матчів 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів та пари раунду плейоф відбору.

Результати матчів 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

АПОЕЛ (Кіпр) – "Слован" Братислава (Словаччина) – 0:0 (перший матч – 0:2)

"Буде Глімт" (Норвегія) – Ягеллонія" (Польща) – 4:1 (перший матч – 1:0)

"Твенте" (Нідерланди) – "Зальцбург" (Австрія) – 3:3 (перший матч – 1:2)

"Фенербахче" (Туреччина) – "Лілль" (Франція) – 1:1 д.ч. (перший матч – 1:2)

ПАОК (Греція) – "Мальме" (Швеція) – 3:4 д.ч. (перший матч – 2:2)

"Ференцварош" (Угорщина) – "Мітьюлланд" (Данія) – 1:1 (перший матч – 0:2)

"Лудогорець" (Болгарія) – "Карабах" (Азербайджан) – 2:7 д.ч. (перший матч – 2:1)

"Юніон" (Бельгія) – "Славія" Прага (Чехія) – 0:1 (перший матч – 1:3)

"Стяуа" (Румунія) – "Спарта" Прага (Чехія) – 2:3 (перший матч – 1:1)

"Рейнджерс" (Шотландія) – "Динамо" (Україна) – 0:2 (перший матч – 1:1)

Пари раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів:

"Динамо" Київ (Україна) – "Зальцбург" (Австрія)

"Буде-Глімт" (Норвегія) – "Црвена Звезда" (Сербія)

"Динамо" Загреб (Хорватія) – "Карабах" (Азербайджан)

"Лілль" (Франція) – "Славія" Прага (Чехія)

"Мальме" (Швеція) – "Спарта" Прага (Чехія)

"Мітьюлланд" (Данія) – "Слован" Братислава (Словаччина)

"Янг Бойз" (Швейцарія) – "Галатасарай" (Туреччина)

Матчі "Динамо" проти "Зальцбурга" відбудуться 21 і 27 серпня. Перша гра буде номінально домашньою для киян. Переможець протистояння отримає путівку до основного етапу ЛЧ. Той, хто програє, потрапить до основної стадії Ліги Європи.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" в ранзі чемпіона України автоматично отримав путівку до основного раунду Ліги чемпіонів.

Читайте також:

Реал Мадрид – Аталанта: де дивитися і ставки букмекерів на матч за Суперкубок УЄФА

Несподіваний виліт клубу УПЛ: результати матчів другого попереднього етапу Кубка України з футболу

УПЛ: результати матчів 2-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця