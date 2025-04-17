Прогнозує нокаут: ексчемпіон світу назвав переможця реваншу Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Реклама

Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Тоні Белью поділився очікуваннями від можливого об'єднавчого бою між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

42-річний британець висловив впевненість у тому, що поєдинок завершиться достроковою перемогою українського боксера.

"Усик – найкращий надважковаговик у світі. Він, мабуть, найкращий надважковаговик нашої епохи, навколо цього більше немає жодних суперечок. Він дивовижний у тому, що робить.

Реклама

Дюбуа був приголомшливим. Я неодноразово скидав його з рахунків, але він повертався і доводив, що я помиляюся. Необхідно дати йому можливість, і в нього є шанси, але Усик уже один раз змусив його здатися. Так чому він не може змусити Дюбуа здатися ще раз?

Зараз Дюбуа перебуває на тому етапі кар'єри, коли він впорався з великими труднощами і став більш впевненим, ніж будь-коли. Але я думаю, що Усик зупинить його від 8-го до 12-го раунду", – наводить слова Беллью bet365.

Зазначимо, що у листопаді 2018 року Усик переміг Белью нокаутом у восьмому раунді, захистивши звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті. Це був останній поєдинок українця перед переходом до надважкої ваги.

Раніше стало відомо, що бій між Усиком і Дюбуа планують провести 12 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Наразі Усик володіє титулами WBA, WBO, WBC та IBO, а Дюбуа належить пояс IBF.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Нагадаємо, у травні 2024 року Усик в об'єднавчому бою переміг британця Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Потім через реванш із "Циганським королем" українець відмовився проводити обов'язковий захист титулу IBF проти Дюбуа та звільнив пояс, втративши звання "абсолюта".