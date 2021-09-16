"Прокидався з думкою, що хочу померти": одкровення Ф'юрі про депресію після перемоги над Кличком

"Прокидався з думкою, що хочу померти": одкровення Ф'юрі про депресію після перемоги над Кличком

Британський чемпіон відверто розповів про свій стан, коли йому вдалося здолати легендарного українця.

Чемпіон світу за версією WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що перебував у тяжкому психологічному стані після перемоги над Володимиром Кличком у 2015 році.

Британець зізнався, що його відвідували думки про смерть, а зарадити йому не могли навіть дружина та діти.

"У мене було відчуття, що я підкорив весь світ, мені більше нічого не хотілося робити. За часів моєї юності Кличко був чемпіоном світу, я стежив за ним, тому після перемоги моя гра закінчилася. Я не хотів продовжувати, я був психологічно нестійким.

Виходячи на цей бій, я був дуже депресивний, пригнічений і стривожений. У мене завжди була мета побити Кличка. Вона не дозволяла мені зійти зі шляху, але, коли її не стало, я не міг сфокусуватися ні на чому іншому. Я більше не хотів жити, прокидався з думкою про те, що хочу померти. Ніхто не міг на мене вплинути, навіть дружина та діти", - цитує слова Ф'юрі видання Sky Sports.

Ф'юрі здолав Кличка-молодшого одноголосним суддівським рішенням - 115-112 116-111 115-112. Після цього Володимир програв нокаутом Ентоні Джошуа і завершив кар'єру.

і завершив кар'єру. Ф’юрі востаннє виходив на ринг у лютому 2020 року. "Циганський Король" нокаутував американця Деонтея Вайлдера і завоював чемпіонський пояс WBC.

На рахунку 32-річного Ф'юрі 31 поєдинок на професійному ринзі: 30 перемог (21 нокаутом) та одна нічия.

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