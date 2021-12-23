Прокляття Мессі: володар "Золотого м'яча" повторив особистий антирекорд 15-річної давності

Аргентинець не може забити вісім виїзних поєдинків поспіль.

Форвард ПСЖ Ліонель Мессі засмучує своєю результативністю після того, як влітку перейшов до паризького клубу з "Барселони".

Напередодні команда Маурісіо Почеттіно зіграла внічию проти "Лор’яна" (1:1) в Чемпіонаті Франції, а 34-річний аргентинець знову пішов з поля без забитих м'ячів.

Мессі не відзначався голами за ПСЖ у 8 виїзних матчах поспіль. Це повторення його особистого антирекорду 15-річної давності. До цього таке траплялося лише раз у кар'єрі семоразового володаря "Золотого м'яча".

Аналогічна "суха" виїзна серія Ліонеля тривала від вересня 2006 року до березня 2007-го, коли він робив перші кроки своєї феноменальної кар'єри в "Барселоні".

Додамо, що в домашніх матчах справи у Мессі йдуть не набагато краще. Цього сезону аргентинець забив лише один гол в 11 поєдинках елітного дивізіону Франції.

Водночас можна говорити і про тотальне невезіння, адже за 11 зустрічей Мессі 43 рази пробив по воротах суперників та 6 разів влучив у стійку - частіше, ніж будь-який інший гравець Ліги 1.

Проте в Лізі чемпіонів Лео продовжує тішити уболівальників - 5 забитих м'ячів у 5 матчах, а також звання автора найкращого гола за підсумками групового раунду головного клубного євротурніру.

Нагадаємо, в 2021 році Мессі знову отримав "Золотий м'яч" від France Football. Це рішення викликало хвилю обурення в експертів та уболівальників, які вважали, що нагороду більше заслужив форвард "Баварії" Роберт Левандовські.

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