"Прокляття знято": реакція соцмереж на звитягу збірної України над Фінляндією у кваліфікації ЧС-2022

"Прокляття знято": реакція соцмереж на звитягу збірної України над Фінляндією у кваліфікації ЧС-2022

Емоції уболівальників після важкої перемоги "синьо-жовтих" у Гельсінкі.

Збірна України нарешті здобула першу перемогу у відборі на Чемпіонат світу 2022 року. На "Олімпійському стадіоні" в Гельсінкі підопічні Олександра Петракова здолали фінів з рахунком 2:1.

ТСН Проспорт зібрав коментарі фанатів української збірної після важливої перемоги. Зауважимо, що до цього "синьо-жовті" 5 офіційних матчів поспіль зіграли внічию, тож сьогодні це "прокляття" було зламано.

Збірна України з футболу перемогла фінську збірну у кваліфікаційному раунді Чемпіонату світу. #Qatar2022



УКРАЇНА 2:1 ФІНЛЯНДІЯ / #FINUKR

Перший гол на 4 хвилині забив Андрій Ярмоленко, а другий і переможний - Роман Яремчук, на 34 хвилині.



Вітаємо збірну з перемогою! pic.twitter.com/Q5Wnqiybxa — Uᴋʀᴀɪɴᴇ Nᴇᴡs ᵁᴾ (@by_Ukraine) October 9, 2021

Ця група мені нагадує сезон, здається, 1998/99, коли Юве вийшов із групи з 1 перемогою та 5 нічиїми



Спасибі, енівей! #FINUKR pic.twitter.com/OIYnoGh098 — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) October 9, 2021

Олександр Петраков вперше виграв на чолі #збірна - в 4-му матчі #FINUKR



Для порівняння: Блохін - у 8-му (!), Шевченко та Буряк - у 3-му, Сабо - в 2-му, Лобановський і Фоменко - в 1-му. pic.twitter.com/zhsCQnC3UO — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) October 9, 2021

Після сьомого туру відбору на ЧС-2022 збірна України з 8 очками посідає другу сходинку групи D. Очолює квінтет з 12 балами Франція. Далі розташувалися Боснія та Герцеговина (6), Фінляндія (5) та Казахстан (3).

Після гри з Фінляндією збірна України 12 жовтня зіграє ще один поєдинок відбору на світову першість - вдома з Боснією та Герцеговиною . Цей матч відбудеться у Львові. Казахстан в цей же день вдома прийматиме Фінляндію.

. Цей матч відбудеться у Львові. Казахстан в цей же день вдома прийматиме Фінляндію. Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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