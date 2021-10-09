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"Прокляття знято": реакція соцмереж на звитягу збірної України над Фінляндією у кваліфікації ЧС-2022

"Прокляття знято": реакція соцмереж на звитягу збірної України над Фінляндією у кваліфікації ЧС-2022

Емоції уболівальників після важкої перемоги "синьо-жовтих" у Гельсінкі.

Збірна України нарешті здобула першу перемогу у відборі на Чемпіонат світу 2022 року. На "Олімпійському стадіоні" в Гельсінкі підопічні Олександра Петракова здолали фінів з рахунком 2:1.

ТСН Проспорт зібрав коментарі фанатів української збірної після важливої перемоги. Зауважимо, що до цього "синьо-жовті" 5 офіційних матчів поспіль зіграли внічию, тож сьогодні це "прокляття" було зламано.

  • Після сьомого туру відбору на ЧС-2022 збірна України з 8 очками посідає другу сходинку групи D. Очолює квінтет з 12 балами Франція. Далі розташувалися Боснія та Герцеговина (6), Фінляндія (5) та Казахстан (3).
  • Після гри з Фінляндією збірна України 12 жовтня зіграє ще один поєдинок відбору на світову першість - вдома з Боснією та Герцеговиною. Цей матч відбудеться у Львові. Казахстан в цей же день вдома прийматиме Фінляндію.
  • Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.
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