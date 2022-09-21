Проміняв батьківщину на "кривавий" рубль: фіналіст Євробаскету з обманом перейшов у російський клуб

Французький баскетболіст Тома Ертель став гравцем санкт-петербурзького "Зеніта", незважаючи на підписане раніше зобов'язання не грати в Росії та Білорусі через повномасштабну війну в Україні.

Напередодні Євробаскету-2022 Федерація баскетболу Франції оголосила, що не викликатиме до національної команди гравців, які виступають за російські або білоруські клуби.

Ба більше, баскетболісти збірної Франції підписали документ, де вони підтверджували, що не гратимуть в чемпіонатах країн-агресорок, поки не завершиться війна в Україні.

Ертель, якого вже тоді пов'язували з переходом до "Зеніта", також підписав цей документ.

"Так, я підписав цей документ. Інакше мене б тут не було. Мої агенти контактують з російськими клубами, але також й іншими, що виступають в Євролізі та Чемпіонаті Іспанії. Подивимося, що станеться в майбутньому", - наводить серпневі слова 33-річного француза видання Eurohoops.

Таким чином, Ертель поїхав у складі французької збірної на континентальну першість і завоював там срібні нагороди. У фіналі "триколірні" програли Іспанії.

Однак після завершення Євробаскету, 21 вересня, "Зеніт" офіційно оголосив про початок співпраці з Ертелем. Француз підписав з російським клубом контракт на сезон з можливістю подовження ще на рік.

Очевидно, Тома вирішив, що "криваві" російські гроші для нього є важливішими за честь носити ігрову футболку своєї збірної. Тепер Ертель гратиме лише в РФ, адже з усіх європейських турнірів, зокрема й найпрестижнішого - Євроліги - російські клуби відсторонили щонайменше до кінця сезону 2022/23.

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