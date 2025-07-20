ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
199
Час на прочитання
2 хв

Промоутер Дюбуа пояснив, чому той програв Усику в реванші

Френк Воррен відреагував на поразку свого клієнта в поєдинку з українцем.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Даніель Дюбуа

Даніель Дюбуа / © Associated Press

Френк Воррен, промоутер Даніеля Дюбуа, прокоментував поразку свого клієнта від Олександра Усика у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

"Олександр дуже витривалий. Він досі не зазнав жодної поразки на професійному рингу. Усик – неймовірний боксер. Такі бійці, як він, з'являються рідко – раз на покоління.

Я не хочу чути розмови про те, що він занадто малий для надважкої ваги. Майк Тайсон не був великим надважковаговиком, як і Холіфілд, і Девід Хей. Усик вже три чи чотири роки боксує в надважкій вазі, він адаптувався до цього дивізіону. Ще в нього неймовірний боксерський інтелект", – сказав Воррен на пресконференції після бою.

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Після бою Олександр розповів, кому присвячує перемогу над Дюбуа, подякувавши воїнам ЗСУ, які на фронті боронять Україну від російських окупантів.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках.

Даніель уже прокоментував поразку від Усика в реванші. Також невдачу свого підопічного прокоментував тренер британського боксера.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

Нагадаємо, легендарний Леннокс Льюїс відреагував на перемогу Усика в реванші з Дюбуа. Також на успіх українця відреагував Тайсон Ф'юрі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie