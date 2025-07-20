Промоутер Дюбуа пояснив, чому той програв Усику в реванші

Даніель Дюбуа / © Associated Press

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Френк Воррен, промоутер Даніеля Дюбуа, прокоментував поразку свого клієнта від Олександра Усика у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

"Олександр дуже витривалий. Він досі не зазнав жодної поразки на професійному рингу. Усик – неймовірний боксер. Такі бійці, як він, з'являються рідко – раз на покоління.

Я не хочу чути розмови про те, що він занадто малий для надважкої ваги. Майк Тайсон не був великим надважковаговиком, як і Холіфілд, і Девід Хей. Усик вже три чи чотири роки боксує в надважкій вазі, він адаптувався до цього дивізіону. Ще в нього неймовірний боксерський інтелект", – сказав Воррен на пресконференції після бою.

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У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Після бою Олександр розповів, кому присвячує перемогу над Дюбуа, подякувавши воїнам ЗСУ, які на фронті боронять Україну від російських окупантів.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

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Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках.

Даніель уже прокоментував поразку від Усика в реванші. Також невдачу свого підопічного прокоментував тренер британського боксера.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою.

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Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

Нагадаємо, легендарний Леннокс Льюїс відреагував на перемогу Усика в реванші з Дюбуа. Також на успіх українця відреагував Тайсон Ф'юрі.