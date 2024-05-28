Промоутер Джошуа назвав фаворита реваншу Усик – Ф'юрі

Едді Гірн схиляється до перемоги українця і в другому поєдинку проти "Циганського короля".

Едді Гірн, промоутер ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа, прокоментував потенційний бій-реванш між абсолютним чемпіоном світу в хевівейті Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Британський промоутер заявив, що український боксер справедливо виграв перший поєдинок проти "Циганського короля" і буде фаворитом у реванші.

"Ймовірно, Усик вважає, що зможе виграти реванш, і я думаю, що він є фаворитом. Реванш повинен відбутися, бо перший бій був чудовим. На мій погляд, Усик переміг.

Для мене це була близька битва, а дехто думає інакше. Хоч би як мені хотілося, щоб Ей Джей боксував з Ф'юрі або Усиком, я думаю, що реванш повинен відбутися, і я впевнений, що він відбудеться у жовтні в Ер-Ріяді", – наводить слова Гірна Boxing News 24/7.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі офіційно активував опцію про реванш з Усиком. За словами промоутера Боба Арума, другий бій між українцем і британцем відбудеться наприкінці 2024-го або на початку 2025 року в Ер-Ріяді.

Усик – Ф'юрі: підсумки бою за звання абсолютного чемпіона світу

У ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в саудівському Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

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Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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Нагадаємо, після бою Ф'юрі поцілував Усика та зворушливо звернувся до українського чемпіона.

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