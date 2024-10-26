Промоутер Джошуа розповів, на кого поставив би гроші в реванші Усик – Ф'юрі

Едді Гірн, промоутер ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа, поділився очікуваннями від бою-реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Він заявив, що в майбутньому поєдинку вболіватиме за "Циганського короля", але водночас зазначив, якби треба було зробити ставку на переможця, то обрав би українця.

"Реванш буде таким же чудовим поєдинком, як і перший бій. Якщо ви попросите мене бути максимально чесним, я б хотів, щоб виграв Ф'юрі. Він трохи дикий, ти насолоджуєшся ним більше, він більше розважає. Але якби ви мене запитали, куди б я поставив свої гроші, я б обрав Усика.

Усика просто складно перемогти. Особливо, коли він вже був з тобою в ринзі. Протягом бою він зазвичай аналізує тебе і розуміє, що йому потрібно робити. Він змусив Ф'юрі відступати в першому поєдинку. Це те, чого він ніколи не робив у надважкій вазі. Коли ти дивишся на розмір Тайсона, розумієш, що Усик зробив щось неймовірне.

Але Усик любить і коли його агресивно атакують. Це те що постійно казали Джошуа: "О, Ентоні, ти просто повинен бути агресивним. Просто використай свої габарити". Ні, так це не працює. Я не знаю, що Ф'юрі може використати для перемоги над Усиком. Він влучав ударами, але в реванші йому потрібно це робити набагато більше. І коли ти це робиш більше, ти відкриваєшся для контратаки", – сказав Гірн в інтерв'ю Ready to Fight.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

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Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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