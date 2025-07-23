Промоутер Джошуа порадив Усику завершити кар'єру після перемоги в реванші з Дюбуа

Олександр Усик / © Associated Press

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Едді Гірн, промоутер ексчемпіона світу в нажважкій вазі Ентоні Джошуа, прокоментував перемогу Олександра Усика у бою-реванші з Даніелем Дюбуа.

Він висловив захоплення виступом українця та порадив йому завершити кар'єру, оскільки вважає, що Олександру більше немає чого доводити в ринзі.

Також Гірн заявив, що не бачить жодного боксера, який міг би перемогти Усика.

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"Я вважаю, що спадщина справжнього чемпіона формуються лише з часом, але вже зараз потрібно починати говорити про нього як про одного з найвидатніших надважковиків. Мені здається, що дуже мало бійців могли б змагатися на такому рівні проти представників різних поколінь, таких як Майк Тайсон чи Алі – який би це був бій! Двоє просто геніальних боксерів.

Ви, мабуть, хотіли б, щоб він переміг Майка Тайсона, Ларрі Холмса. Ми говоримо про легенд хевівейту. Джо Фрейзер, Санні Лістон – ви б теж поставили на нього в цих боях.

І що дивовижно – він же не такий уже й великий. Насправді він приблизно 200-фунтовий хлопець, який просто трохи наростив вагу, щоб мати змогу битися з більшими суперниками. І що він робить – це нав'язує свій бокс більшим за себе опонентам. Саме це він зробив у поєдинку з Дюбуа", – сказав Гірн в інтерв'ю Fight Hub TV.

"Що йому ще доводити? Йому варто завершити кар'єру. Його виступ у бою проти Дюбуа був чудовим. Якщо йому це досі подобається – хай продовжує, бажаю удачі. Але що ще лишилося? Я просто не бачу, хто міг би його перемогти.

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Усик – беззаперечно найкращий боксер світу незалежно від ваги. Він на кілька голів вище за всіх. Він неймовірний, геній, боксер епохи", – цитує Гірна The Ring.

Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

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Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Володимир Кличко та Дерек Чісора.

Нагадаємо, Усик розповів про свій удар "Іван", яким нокаутував Дюбуа в реванші.

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