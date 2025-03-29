Промоутер Джошуа вирішив відправити Усика на пенсію – українець назвав мотивацію продовжувати кар'єру

Олександр Усик / © Associated Press

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Едді Гірн, промоутер ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа, заявив, що володарю титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександру Усику, вже час завершувати кар'єру.

"Я вважаю, що Усик повинен завершити кар'єру. Чесно, уявіть, якби він пішов з боксу просто зараз. Він назавжди залишиться одним з найкращих в історії. Але уявіть: ніколи не зазнати поразки, бути абсолютним чемпіоном у важкій вазі, абсолютним чемпіоном у надважкій.

Що Усик отримає від бою з Джозефом Паркером? Яка мотивація знову битися з Дюбуа? Він вже його переміг. Але річ у тому, що Усик у бою з Дюбуа міг би знову стати абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.

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А що, якщо він раптово почне здавати через вік, якщо бої з Ф'юрі забрали у нього занадто багато сил? І якщо він програє Дюбуа – це ж буде справжній провал, чи не так?" – цитує Гірна Sportskeeda.

Водночас сам Усик розповів, що його мотивує продовжувати виходити на ринг.

"Представляти Україну на світовій спортивній арені, поширювати правду про війну та надавати фінансову підтримку нашій армії та цивільним – це також потужна мотивація для мене залишатися в професійному боксі трохи довше.

Я почуваюся чудово, готовий до будь-якого суперника та хочу ще раз спробувати стати абсолютним чемпіоном у надважкій вазі”, - сказав Усик в інтерв'ю AFP.

Нагадаємо, раніше Усик зізнався, скільки ще боїв планує провести до завершення кар'єри.