Промоутер Ф'юрі: бій з Джошуа відбудеться у Великій Британії і сподіваємося, що у листопаді

Співпромоутер чемпіона WBC у надважкій вазіТайсона Ф’юрі заявив про прогрес у переговорах з британцем Ентоні Джошуа про проведення очного бою.

Френк Воррен, промоутер чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, розповів про деталі проведення майбутнього бою проти Ентоні Джошуа.

"Це буде у Великій Британії і, сподіваюся, у листопаді. Це те, на що ми сподіваємося. Тайсон наполягає, що поєдинок має пройти у Британії. Він хоче боротися тут заради британських фанатів. До цього поєдинку неймовірний інтерес від публіки у Великій Британії. А також він має побити всі рекорди PPV

У цей час року у вас дійсно є тільки один вибір, і це стадіон Міленіум. На це підуть серйозні зусилля та гроші, проте їх не цікавлять фінансова частина, якщо бій пройде у Великій Британії", - цитує Воррена talkSPORT.

Раніше Усик заявив, що його цікавить лише бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Водночас українець розповів, що цього року вже не планує виходити на ринг. Кримчанин має намір залікувати старі травми та повністю відновитися після реваншу з Джошуа, а також провести час із сім'єю. У відповідь Ф'юрі запропонував Джошуа побитися у грудні цього року.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Наразі в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

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