Промоутер Ф'юрі назвав єдиний спосіб для Усика виграти бій за звання "абсолюта"

Френк Воррен вважає, що українець може перемогти "Циганського короля" лише нокаутом.

Френк Воррен, промоутер володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, прокоментував майбутній бій свого клієнта з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.

На його думку, українець не зможе перемогти британця за очками, тому єдиним способом для Олександра виграти поєдинок є відправити "Циганського короля" в нокаут.

Також Воррен наголосив, що Ф'юрі перед боєм зазнає великого психологічного тиску, на відміну від Усика.

"Для Тайсона бій з Усиком буде найважчим у психологічному плані, тому що він не може дозволити собі спіткнутися. Ф'юрі відчуває сильний тиск. Я думаю, що Усик взагалі не зазнає тиску.

Цей хлопець не перебоксує Тайсона. Я буду глибоко шокований, якщо він це зробить. Усик може виграти цей бій тільки, якщо нокаутує Тайсона. Ф'юрі в останніх 3-4 боях кардинально змінив стиль і він не може дозволити собі помилку", – сказав Воррен у коментарі YouTube-каналу Boxing Social.

29 вересня стало відомо, що Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні, який відбудеться у Саудівській Аравії.

Дату проведення поєдинку збираються офіційно оголосити після виставкового бою Ф'юрі проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. За інформацією ЗМІ, українець і британець можуть зійтися в ринзі 23 грудня 2023-го або в січні 2024 року.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

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