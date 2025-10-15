Промоутер Ф'юрі назвав єдиний бій, заради якого "Циганський король" хоче повернутися в ринг

Усик – Ф'юрі / © Associated Press

Реклама

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі налаштований повернутися в ринг заради третього бою з абсолютним чемпіоном українцем Олександром Усиком.

Про це розповів промоутер 37-річного британського боксера Френк Воррен в інтерв'ю Sky Sports.

"Дуже багато розмов щодо бою з Джошуа, але цих розмов завжди було багато. Єдиний бій, який Ф'юрі справді хоче провести – це бій проти містера Усика. Тайсон хоче ще раз вийти з ним у ринг. Він постійно про це говорить", – сказав Воррен.

Реклама

Зазначимо, що раніше Ф'юрі викликав українця на трилогію, запропонувавши йому провести бій 18 квітня 2026 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Нагадаємо, що 2024 року Ф'юрі провів два поєдинки з Усиком в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). У травні українець роздільним рішенням суддів переміг британця у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Потім "Циганський король" активував опцію реваншу і боксери у грудні знову зустрілися в ринзі. Цього разу Олександр переміг одноголосним рішенням суддів, після чого Ф'юрі ухвалив рішення завершити кар'єру.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі збирається відновити боксерську кар'єру 2026 року.