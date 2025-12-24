Промоутер Ф'юрі озвучив головну умову для бою з Джошуа

Тайсон Ф'юрі / © Associated Press

Френк Воррен, промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, прокоментував потенційний бій свого клієнта проти іншого ексволодаря титулів у хевівейті Ентоні Джошуа.

За його словами, "Циганський король" збирається повернутися в ринг наступного року.

Влітку 2026-го Ф'юрі планує провести поєдинок з Джошуа. Водночас, протистояння британців стане можливим лише за умови, що будуть задоволені фінансові апетити Тайсона.

"Чи побачимо ми Ф'юрі знову в рингу? Думаю, що так. Він натякнув. Він сказав, що хоче битися. Він сказав, що саме це він хоче зробити. Просто зараз уточнюються умови угоди.

Бій з Джошуа 2026 року? Так. Цей бій відбудеться влітку, наприкінці літа, бо він сам сказав, що проведе ще один бій. Тайсон не збирається сидіти склавши руки. Якщо він збирається битися, він сам вибере поєдинок.

За умови, що Тайсон отримає те, що просив, бій з Джошуа відбудеться. Якщо він цього не отримає, забудьте навіть про перший гонг. Ви повинні заплатити цьому чоловіку стільки, скільки, на його думку, він вартує. Якщо він не отримає те, чого вартий, то ви навіть пресконференцію не отримаєте, не кажучи вже про перший гонг", – сказав Воррен у коментарі YouTube-каналу Queensberry Promotions.

Раніше повідомлялося, що Джошуа кинув виклик Ф'юрі після своєї перемоги над Джейком Полом.

Нагадаємо, що 2024 року Ф'юрі провів два поєдинки з Олександром Усиком в саудівському Ер-Ріяді. У травні українець роздільним рішенням суддів переміг британця у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Потім "Циганський король" активував опцію реваншу і боксери у грудні знову зустрілися в ринзі. Цього разу Олександр переміг одноголосним рішенням суддів, після чого Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.