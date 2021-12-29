Промоутер готовий організувати Ломаченку бій за звання абсолютного чемпіона світу, але назвав умову

Боб Арум оцінив перспективи провести титульний поєдинок між українцем і Джорджем Камбососом.

Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум висловив готовність влаштувати своєму клієнту поєдинок проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа.

90-річний голова промоутерської компанії Top Rank переконаний, що цей бій можливий лише на батьківщині чинного володаря чотирьох основних поясів в Австралії.

"Наразі в Австралії немає локдауну. Там цей поєдинок був би величезним. Якщо ми влаштуємо його в неділю після опівдня, це буде суботній прайм-тайм у США. Цей бій принесе багато грошей. Але якщо ми не зможемо приїхати до Австралії через коронавірус, то це приречена затія.

Я вважаю, що люди Камбососа справді мають гарні наміри стосовно бою з Ломаченком. Василь хоче битися з Камбососом та із задоволенням поб'ється з ним в Австралії. Тож подивимося. Ніхто не впирається, питання лише в тому, який ефект матимуть ковідні обмеження", - сказав Арум в інтерв'ю iFL TV.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. У ніч проти 12 грудня Василь одноголосним рішенням суддів переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. В активі Камбососа 20 перемог (10 - нокаутом) у 20 поєдинках. У ніч проти 28 листопада австралієць переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі.

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