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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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699
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Промоутер назвав ім'я наступного суперника Усика після відмови від титулів

Цей бій може стати останнім у кар'єрі українця.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Відомий британський промоутер Едді Гірн назвав ім'я наступного суперника українського ексчемпіона світу Олександра Усика після того, як той вирішив відмовитися від своїх титулів.

За словами Гірна, суперником українця стане американець Деонтей Вайлдер.

"Наскільки я розумію, наступним суперником Усика стане Деонтей Вайлдер. Він хоче провести ще один великий бій і востаннє насолодитися моментом", — наводить слова Гірна boxingscene.com.

Зазначимо, що наприкінці минулого року Усик заявив про бажання провести бій з Вайлдером, однак переговори щодо поєдинку зірвалися.

Свій останній бій Усик провів у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

У послужному списку 39-річного українця 25 перемог (16 — нокаутом) у 25 поєдинках на профірингу.

Раніше повідомлялося, що ексчемпіон світу з України прокоментував рішення Усика звільнити пояси.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
699
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