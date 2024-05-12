Промоутер назвав ймовірну дату наступного бою Ломаченка та імена потенційних суперників

Після перемоги над Камбососом на українця може чекати об'єднавчий титульний поєдинок.

Боб Арум, промоутер чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі Василя Ломаченка, оцінив подальші перспективи свого клієнта після яскравої перемоги над австралійцем Джорджем Камбососом.

За його словами, свій наступний бій українець може провести в листопаді цього року. Потенційними суперниками Ломаченка є американці – чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон та володар титулу WBA цього ж дивізіону Джервонта Девіс.

"Ймовірно, Ломаченко повернеться у листопаді проти Шакура Стівенсона. Побачимо. Чи може Ломаченко спробувати отримати бої зі Стівенсоном та Джервонтою Девісом? Так. Чому б і ні? Але давайте насолодимося моментом, а потім визначимося з наступним кроком завтра", – сказав Арум у коментарі FightHype.com.

Зазначимо, що один з чотирьох головних чемпіонських поясів легкої ваги (WBO) залишається вакантним. За нього 18 травня поборються українець Денис Берінчик та мексиканець Емануель Наваррете.

Нагадаємо, Ломаченко нокаутував Камбососа в 11-му раунді та здобув вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі. Тепер на рахунку 36-річного українця 18 перемог (12 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко прокоментував видовищну перемогу над Камбососом та завоювання чемпіонського титулу. Австралієць також висловився про свою поразку від українця.

Світ боксу захопився ефектною перемогою Ломаченка над Камбососом. На успіх свого кума та співвітчизника вже відреагував чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик.

Нагадаємо, на нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Ломаченко – Камбосос.

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