Промоутер Паркера розповів, на кого готовий "поставити свій будинок" у реванші Усик - Джошуа

Авторитетний фахівець прогнозує повторний тріумф українця.

Девід Хіггінс, менеджер колишнього чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі Джозефа Паркера, два прогноз можливий реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

"З самого початку я вважав, що Усик може перемогти, адже він краще як всебічно розвинений боєць, такий собі вбивця. І він здобув перемогу. Знову ж таки, якщо Джошуа накинеться на Усика, якщо використовує свій зріст, вагу та розмах рук, то в у такому разі він може нокаутувати будь-якого суперника.

Як на мене, якщо Джошуа знову вийде проти Олександра, то це буде сміливо. Джошуа може виграти, а їхній другий бій може скластися в будь-який бік. Якби я ставив свій будинок, то, мабуть, знову вибрав би Усика", - наводить слова Хігінса Boxing News 24.

Нагадаємо, що Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів, після чого став чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF.

Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на березень 2022 року. Джошуа вже активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем.

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