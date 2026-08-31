Промоутер розкрив стан Ітауми, якого винесли з рингу на ношах після поразки від Хрговича

Мозес Ітаума / © instagram.com/queensberrypromotions

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Френк Воррен, промоутер британського боксера Мозеса Ітауми, розповів про його стан після сенсаційної поразку нокаутом від хорвата Філіпа Хрговича в поєдинку за вакантний титул IBF у надважкій вазі.

Про це повідомляє talkSPORT.

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За словами промоутера, Ітаума потрапив до лікарні, бо у нього виникли проблеми з ногою. Крім того, боксер був виснажений.

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"Мозес поїхав до лікарні, бо у нього щось сталося з ногою. Крім того, він був виснажений, адже бій минав у високому темпі.

Він пропустив удар, і бійцівський інстинкт підказав йому залишитися на місці та почати відповідати своїми.

На найвищому рівні саме такі речі мають значення, тому треба бути готовим до всього. Йому потрібно винести уроки, і, сподіваюся, він це зробить", — заявив Воррен.

Ітаума вважався беззаперечним фаворитом у бою з Хрговичем. 21-річний британець повністю домінував у ринзі протягом восьми раундів і мав абсолютну перевагу на суддівських записках. У другому раунді Мозес навіть відправив хорвата в нокдаун.

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Однак у дев'ятому раунді 34-річний Хргович скористався тим, що його суперник витратив забагато сил, і переламав перебіг поєдинку — Ітаума зупинився і почав пропускати багато ударів. У підсумку рефері зупинив бій за секунду до того, як кут Мозеса викинув білий рушник.

Після завершення бою Ітаума не зміг залишити арену самостійно — британця вивезли на ношах, його очі були заплющені, боксера супроводжували медичні працівники та члени його команди.

Ітаума зазнав першої поразки на профірингу. Також у його активі 14 перемог (12 — нокаутом).

Для Хрговича це 21-та перемога на професійному рингу (16-та — нокаутом). Він програв лише одного разу в кар'єрі — 2024 року британцю Даніелю Дюбуа в поєдинку за вакантний титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі.

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Раніше повідомлялося, що в андеркарді поєдинку між Ітаумою та Хрговичем українець Денис Берінчик зазнав поразки від британця Сема Ноукса.

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