Промоутер розповів, коли та де може відбутися бій Усика з Вордлі

Український чемпіон повинен буде захищати свої пояси у поєдинку з британським претендентом.

Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Френк Воррен, промоутер тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі, розповів, коли та де може відбутися бій його клієнта проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.

На думку промоутера, ймовірною датою поєдинку Усик – Вордлі є березень 2026 року.

За його словами, бій між українським чемпіоном і британським претендентом може відбутися в Лондоні або Ер-Ріяді.

"Бій уже призначений, тож зараз почнеться період переговорів. Якщо не вдасться досягти угоди, поєдинок буде виставлений на торги. Але я вірю, що ми домовимося. Бій відбудеться, звісно, лише наступного року. Думаю, це буде десь у березні.

Я б хотів, щоб це було у Великій Британії, але для цього бою є лише два місця – або Ер-Ріяд, або Лондон. Я б провів його на "Вемблі", і це був би sold out.

Ти знаєш, чого очікувати від Усика, і ти знаєш, чого очікувати від Фабіо. Буде цікаво. Фабіо – один із найзахопливіших боксерів світу. Виправте мене, якщо помиляюся, але за оцінками букмекерів Фабіо не міг би цього зробити з Паркером. Але знаєте що? Він продовжує це робити. Це факт життя.

Як усі казали перед боєм, є рівні. Є рівні, а потім є Фабіо Вордлі, у якого є "вирівнювач". Якщо він тебе зачепить ним, ти вибуваєш із гри.

Звісно, Усик буде величезним фаворитом, я це розумію. Але якщо Фабіо його зачепить, Усик має мати надзвичайно міцне підборіддя, щоб витримати таку силу", – сказав Воррен в інтерв'ю The Ring.

У ніч проти 26 жовтня Вордлі переміг Джозефа Паркера технічним нокаутом у 11-му раунді та став обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Усик.

Раніше WBO зобов'язала Усика провести наступний поєдинок з переможцем бою Паркер – Вордлі. Якщо українець відмовиться захищати титул, то втратить його, а з ним і звання абсолютного чемпіона світу.

Директор команди українського чемпіона Сергій Лапін уже розповів, що Усик збирається повернутися на ринг у першій половині 2026 року та захищати пояси проти переможця бою Паркер – Вордлі.

Востаннє Олександр виходив у ринг у липні цього року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Раніше повідомлялося, що Вордлі після сенсаційної перемоги над Паркером викликав на бій Усика.

