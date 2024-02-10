Промоутер Усика озвучив нову версію травми Ф'юрі, через яку перенесли бій за "абсолюта"

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, висловився щодо травми володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі, яка стала причиною перенесення бою з 17 лютого на 18 травня .

На думку промоутера українського боксера, "Циганський король" отримав серйозне розсічення, бо недбало поставився до своєї підготовки та спарингував без шолома. Однак, за версією Красюка, цю інформацію команда британця вирішила приховати від громадськості.

"Я не можу звинувачувати Ф'юрі. Іноді такі прикрі речі трапляються, на жаль. Розсічення реальне – це факт. Інакше всього цього шуму не було б. А ось природа цього розсічення – тут уже можуть бути запитання.

Я не є прихильником конспірологічних теорій про те, що це було зроблено навмисно, щоб уникнути зустрічі з Усиком. Це занадто розумна концепція від Ф'юрі, їй неможливо дати раціональне пояснення. А ось неорганізованість, відсутність дисципліни, розхлябаність, яка характерна для Ф'юрі – могла стати реальною причиною.

Стосовно відео, про яке всі говорять, виникає багато запитань. По-перше, отримати таке розсічення у боксерському шоломі 20-унцевими рукавичками неможливо. Тому в цю концепцію було внесено коригування, нібито удару було завдано ліктем.

Вибачте, але така щілина і така товщина шолома – як там можна було влучити саме в брову? Занадто багато збігів. У мене є відчуття, що Ф'юрі просто недбало ставився до своїх спарингів, отримав лівий боковий і боксував без шолома. Тому вони не могли вийти до публіки з такою концепцією.

Ми не знаємо, в який саме день Ф'юрі отримав це розсічення, думаю, це було не так швидко. Але це нічого не змінює. 17 лютого бою не буде і неважливо, було це навмисне чи ні. Поєдинок 17 лютого скасовано, бій відбудеться 18 травня", – сказав Красюк в інтерв'ю SportArena.

Нагадаємо, щоб уникнути чергового зриву поєдинку, організатори бою в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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