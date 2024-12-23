Промоутер Усика прокоментував можливий реванш українського чемпіона з Дюбуа

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, висловився щодо можливого бою-реваншу між українцем і володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа.

Він заявив, що хоче, аби Усик став триразовим абсолютним чемпіоном.

"Це не про те, що хотів би я, а про те, що хоче побачити світ боксу, фани боксу. Якщо вони хочуть побачити цей бій – чудово. Відверто кажучи, я хотів би бачити Усика триразовим абсолютним чемпіоном", – сказав Красюк в інтерв'ю iFL TV.

Додамо, що раніше голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх, який організував обидва поєдинки Усика проти Тайсона Ф'юрі, виявив бажання влаштувати бій Олександра з Дюбуа, але назвав умову. Спершу Даніель повинен захистити пояс IBF у поєдинку з новозеландцем Джозефом Паркером, який заплановано на 22 лютого 2025 року в Ер-Ріяді.

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Своєю чергою, промоутер Усика сумнівається в тому, що Дюбуа переможе Паркера. Також він заявив, що наразі не знає, якими будуть подальші кроки українського чемпіона.

"Чи хоче команда Усика побачити реванш Усик – Дюбуа. Так, звісно. З іншого боку, я не дуже впевнений, що Дюбуа зможе перемогти Паркера. Я поставив би в цій парі на Джозефа.

Що може бути далі для Олександра? Він може повернутися до крузервейту, може стати дворазовим чи триразовим абсолютом, може робити все, що завгодно. Можливо, він стане чемпіоном світу з танцю живота. Я гадки не маю, це залежить тільки від нього. Що він забажає – те й робитиме", – сказав Красюк у коментарі The Stomping Ground.

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Після перемоги українця над Тайсоном Ф'юрі в реванші Дюбуа піднявся на ринг і викликав Усика на поєдинок. Олександр прийняв виклик і попросив організувати йому бій з Даніелем.

Зазначимо, у ніч проти 27 серпня 2023 року Усик нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF. У потенційному реванші між Олександром і Даніелем на кону може стояти звання абсолютного чемпіона світу.

У послужному списку Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. Сім з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Реванш Усик – Ф'юрі: підсумки бою

У ніч проти 22 грудня Усик в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі, а також яскраві фото поєдинку.

Також до вашої уваги суддівські записки та статистика ударів реваншу Усик – Ф'юрі.

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Ф'юрі не визнав поразку від Усика, не погодившись із суддівським вердиктом. На ці слова "Циганського короля" український боксер відреагував категорично, заявивши, що здобув заслужену перемогу.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі у XXI столітті та першим в історії "абсолютом" хевівейту з чотирма головними титулами – WBO, WBA, IBF та WBC.

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